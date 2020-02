Orange Money et Flash International, « un nouveau partenariat au service de la population »

(CFC ) - La République Démocratique du Congo accuse un faible taux de bancarisation, laissant plusieurs millions d’adultes en dehors du circuit bancaire. Pourtant, plus de 45% de la population congolaise utilisent la téléphonie mobile, ce qui est une opportunité pour augmenter l’inclusion financière.

En RDC, plusieurs agents de Mobile Money, par faute de liquidité ont des contraintes notamment lorsqu’il s’agit d’effectuer des transactions des montants importants. Ainsi, pour répondre à ces contraintes, Flash International a signé un contrat de partenariat avec le groupe Orange. Le service Orange Money est désormais disponible dans toutes les agences du réseau FLASH/CFC et chez plus de 4000 agents Flash au travers de la RDC. L’intégration du service Orange Money dans l’application mobile FlashApp est déjà effective. Les utilisateurs de service Orange Money peuvent dès à présent effectuer leurs transactions dans le réseau CFC/Flash en toute tranquillité et sécurité même lorsqu’il s’agit de montants importants.

Cette intégration innovante permet au plus de 4000 agents Flash de distribuer de la monnaie électronique, du cash et des services à valeur ajoutée, par le simple débit de leur compte Flash. Plus besoin pour eux de gérer une multitude de poches et de comptes produit, ce qui leur permet de générer plus de ventes et de services avec un minimum de trésorerie.

Avec près de 100 agences CFC et près de 4000 Agents Flash, partout en République Démocratique du Congo, le réseau Flash est désormais le plus grand réseau de distribution numérique en RD Congo. Elle offre également à la population congolaise d’autres services à valeur ajoutée, dont vient de s’ajouter le service « Orange Money ». Ce qui fait d’elle à présent, le plus grand distributeur Orange Money en RD Congo.

A propos CFC (Compagnie Financière du Congo)

CFC en collaboration avec la plate-forme de distribution numérique Flash fournit du transfert d’argent, de la monnaie électronique, des paiements sur compte bancaire, des cartes Visa, des recharges téléphoniques, des forfaits de données internet, des abonnements de télévision, des paiements marchands, des paiements de taxes, ainsi que d’autres services à valeur ajoutée. Elle exécute plus d’un million de transactions par mois au travers plus de 300 points de contact.

A propos Flash International

Flash International est le pionnier de la distribution numérique de services de transferts d’argent au niveau régional grâce à son application Flash, lancée en décembre 2018. Son équipe de développeurs africains ont réussi à intégrer dans une plate-forme FinTech unique, des technologies de pointé, notamment la block-chain, les validations biométriques, l’IA (intelligence artificielle) et l’apprentissage automatique. Flash International opère actuellement dans 3 pays avec maintenant plus de 300 agents actifs et plus de 50.000 transactions par jour. L’application FlashApp est disponible sur Google Play et bientôt sur l’Apple App Store.

Flash International a mis à profit son IP (Propriété intellectuelle) et son réseau propriétaire pour créer la première agrégation de services financiers et de services à valeur ajoutée dans la région, qui fournit des plateformes de distribution numérique innovantes, au service de ses clients dans la région de l’Afrique Centrale.

www.flash.one