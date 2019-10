Les groupes Ecobank et Airtel se mettent ensemble pour offrir des services de Mobile Money à leurs clients

(Agence Ecofin) - Airtel Africa, l'opérateur de télécommunications présent dans 14 pays africains et qui s'est récemment introduit sur la Bourse de Lagos, et Ecobank Transnational Incorporated, société mère du groupe bancaire panafricain Ecobank, ont signé un partenariat qui permettra à leurs millions de clients en Afrique, d'avoir un accès amélioré aux services financiers mobiles et d'effectuer diverses transactions mobiles.

Ce partenariat doit encore recevoir l'approbation des autorités de régulation de chacun des marchés où les deux partenaires sont présents. Il permettra aux clients Airtel Money, d'effectuer des dépôts et des retraits en ligne, d'effectuer des transferts de fonds sur le plan local et à l’international, en temps réel, effectuer des paiements en magasin et accéder à des prêts et à des produits d'épargne, par le biais de la plateforme dédiée aux services financiers digitaux de Ecobank.

Le partenariat permettra également aux titulaires de comptes d’entreprise Ecobank, d’effectuer des opérations, telles que des paiements de salaires directement dans les portefeuilles Airtel Money des clients Airtel. Aussi, le groupe basé à Lomé pourra parrainer Airtel Money pour l’émission de cartes de débit et de cartes prépayées, virtuelles et matérielles, pour le compte de ses clients.

« Ce partenariat est une nouvelle preuve de l’engagement d’Airtel Africa pour la fourniture de solutions simples, abordables et novatrices pour nos clients en Afrique. Nous continuerons à proposer des solutions M-Commerce pertinentes sur le plan local avec des partenaires tels qu'Ecobank afin d'améliorer la vie de nos clients au quotidien », a fait savoir Raghunath Mandava, président-directeur général d’Airtel Africa, commentant cette initiative.

« La collaboration avec les principaux fournisseurs de services de télécommunications en Afrique est un facteur stratégique clé pour combler le fossé entre les personnes bancarisées et les non-bancarisées, d’où ce partenariat avec Airtel Africa, qui met les services financiers d'Ecobank à la disposition de tout consommateur disposant d’une ligne Airtel enregistrée sur Airtel Money dans les pays de notre réseau où les autorisations réglementaires le permettent », a fait savoir pour sa part, Ade Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank.

Rappelons que les deux groupes sont présents dans plusieurs pays, notamment le Nigeria, où ils occupent des places importantes sur leurs marchés respectifs. Le Nigeria est aussi le pays où les possibilités des alliances telecoms-banques offrent le plus de perspectives de croissance et de création de marge. Mais pour Airtel Africa comme pour Ecobank, on ne néglige pas le rôle qu'une telle alliance peut avoir sur le commerce intra-africain, où se construit désormais un marché commun.

Idriss Linge