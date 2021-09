En 2 mois, Sanlam a cédé trois filiales au Royaume-Uni pour 347 millions $

(Agence Ecofin) - Après la cession de Nucleus Financial en août dernier de son unité spécialisée dans les produits d’assurance et d’épargne, le premier assureur d’Afrique a procédé à la vente d’un nouvel actif au Royaume-Uni. Son objectif : réduire son exposition dans ce marché et accentuer sa présence en Afrique.

Sanlam, le plus grand groupe d’assurance en Afrique, a cédé entre août et septembre 2021, trois filiales spécialisées au Royaume-Uni. La plus récente cession annoncée le lundi 20 septembre porte sur les activités d’investissement privé et de gestion de patrimoine de Sanlam.

Par l’entremise de sa filiale britannique Sanlam UK Limited, le groupe présent dans 32 pays en Afrique a vendu à 140 millions de livres sterling ses unités Sanlam Private Investments (UK) Holdings Limited et Sanlam Wealth Planning Holdings UK Limited.

Bien avant cette opération, le groupe diversifié et coté sur les bourses de Johannesburg, A2X et Namibian Stock Exchange a annoncé début septembre, la vente de la totalité de ses actions au sein de Sanlam Life & Pensions UK Limited (SLP), son unité spécialisée dans les produits d’assurance, d’épargne et de retraite au Royaume-Uni.

Cette activité avait été rachetée à 39 millions de livres sterling par Chesnara, un groupe d'assurance-vie et retraite coté à la Bourse de Londres. Toujours au cours de cette année, mais en août, Sanlam avait finalisé la vente au Royaume-Uni de sa plateforme Nucleus Financial Group pour 75 millions de livres sterling.

Ces 3 cessions opérées en l’espace de deux mois ont permis à Sanlam de lever environ 254 millions de livres sterling, ce qui représente 347 millions $. Pour le groupe sud-africain, la récente cession de ses activités d’investissement privé et de gestion de patrimoine marque « la dernière étape de l'exécution de sa stratégie visant à simplifier ses opérations au Royaume-Uni et à réaffecter les capitaux vers l'Afrique et d'autres marchés émergents sélectionnés », indique le groupe.

Dans ses résultats intérimaires comptant pour les six mois s’achevant au 30 juin 2021, Sanlam a annoncé son intention de renforcer ses opérations africaines, d’approfondir sa présence en Afrique du Nord, de l’ouest et d’explorer des partenariats à long terme.

Même s’il est perçu par certains investisseurs comme risqué, le continent africain est une région stratégique pour l’assureur qui en se retirant de ses activités au Royaume-Uni pense poursuivre son expansion sur divers marchés africains et en Inde.

Chamberline Moko