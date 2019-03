Le producteur phosphates marocain OCP annonce un fonds d’investissement de 53 millions $ dédié aux PME locales

(Agence Ecofin) - Le groupe marocain OCP (Office Chérifien des phosphates), spécialiste de la production d’engrais et de phosphates, annonce le lancement d’un fonds d’investissement de 500 millions de dirhams (52,2 millions $) dédié au financement des entreprises partenaires du groupe. Le projet de création de ce fonds a été approuvé par le conseil d’administration d’OCP.

La nouvelle entité réalisera des prises de participation minoritaire dans le capital des petites et moyennes entreprises (PME) à fort potentiel de croissance et de développement. La taille des financements à allouer et le nombre d’entreprises sélectionnés n’ont pas été précisés.

Au cours de l’exercice clôturé au 31 décembre 2018, le groupe OCP a terminé sur de bonnes performances avec un bénéfice en hausse de 19 % à 5,4 milliards de dirhams marocains. Le chiffre d’affaires de l’entreprise en hausse de 15 % a été tiré par une demande soutenue des produits commercialisés, ainsi qu’une hausse du coût des matières premières.

Chamberline Moko