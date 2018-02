Le secteur de la fintech en Afrique devrait peser 3 milliards $ en 2020 contre 200 millions actuellement

(Agence Ecofin) - Le secteur des technologies financières (ou fintech) en Afrique devrait enregistrer une croissance extrêmement rapide durant les années à venir, selon un rapport sur les services bancaires mobiles publié le 15 février par le groupe bancaire panafricain Ecobank.

Ce secteur, dans le cadre duquel les jeunes pousses appliquent les nouvelles technologies dans le domaine de la finance, devrait peser près de 3 milliards de dollars en 2020 contre 200 millions de dollars seulement actuellement.

« Le passage au numérique offre non seulement de meilleurs services et une meilleure connectivité, mais permet également aux banques et aux entreprises de libérer leur productivité et de jouer un rôle dans le développement», souligne le rapport présenté lors du sommet Africa Tech à Kigali.

En Afrique, les services bancaires sont devenus plus accessibles à des dizaines de millions de personnes grâce à la croissance rapide de l'utilisation du téléphone mobile.

L’Afrique est aujourd’hui très en avance par rapport à d’autres régions du monde dans le domaine des technologies financières avec environ 100 millions d'utilisateurs de portefeuilles électroniques. Les Africains représentent ainsi environ la moitié (57,6 %) de tous les portefeuilles mobiles dans le monde.

Le rapport d’Ecobank, qui fait un focus sur le Rwanda, précise que le nombre de transactions numériques dans ce pays a enregistré une hausse de 11% au premier semestre 2017 comparativement à la même période de 2016, passant de 1,37 million de transactions à 1,53 million. La valeur des transactions est, quant à elle, passée de 469 milliards de francs rwandais à 622 milliards de francs.

Lire aussi:

23/01/2018 - La fintech britannique Bango s'appuie sur l'opérateur nigérian 9Mobile, pour mener son expansion en Afrique

19/01/2018 - La fintech américaine veut mobiliser 2 millions $ pour financer 150 PME ivoiriennes via la technologie Blockchain

17/11/2017 - La Fintech sénégalaise Intouch s’associe à Global Technology Partners pour offrir des solutions financières en Afrique