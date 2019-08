DOB Equity réalise son deuxième engagement de l’année 2019 dans le secteur de l’économie circulaire en Afrique de l’Est

(Agence Ecofin) - Le néerlandais DOB Equity est annoncé sur un deuxième engagement au cours de cette année 2019, dans le secteur de l’économie circulaire en Afrique de l’Est. Ce fonds d’investissement qui cible des entreprises à fort potentiel de croissance est co-investisseur avec le fonds britannique Global Innovation Fund et la multinationale Unilever dans le capital de la société de recyclage de déchets plastiques Mr Green Africa.

En mai 2019, DOB Equity s’est engagé dans le capital d’une société de recyclage des déchets hospitaliers en Tanzanie. Le nouvel investissement servira à renforcer les installations de Mr Green Africa. La firme kényane veut accroître sa capacité de traitement des déchets tout en commercialisant les produits recyclés sur le marché local et international.

Selon Saskia van der Mast, directrice des investissements chez DOB Equity, la demande en produits recyclés au Kenya devrait croître au cours des prochaines années, impulsée par la législation du pays qui interdit la fabrication et l’usage de sacs plastiques et également par la volonté des multinationales présentes dans ce pays de mettre sur le marché des emballages recyclables.

Unilever s’est ainsi engagée à produire d’ici 2025, des emballages recyclables pour certains de ses produits commercialisés sur le continent. Le rapport « What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050 », publié par le Groupe de la Banque mondiale en 2018 prédit que la production de déchets sera multipliée par trois en Afrique subsaharienne d’ici 2050, et encourage les pays de cette région du monde à développer des solutions de recyclage de ces déchets.

Chamberline Moko