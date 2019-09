La firme égyptienne Medaf Investments affiche des ambitions pour le marché africain du e-paiement

(Agence Ecofin) - L’entreprise égyptienne Mediterranean and Africa (MEDAF) Investments prévoit une expansion dans d'autres pays africains, a-t-on appris de médias qui citent Yasser Agiba, un des membres du conseil d'administration de l'entreprise. « La société évalue actuellement plusieurs opportunités d’investissement dont les détails seront communiqués ultérieurement », a fait savoir Hany Abou-El-Fotouh, le responsable de la division Corporate Affairs au sein de la structure.

La firme a récemment lancé sa société de paiement électronique. « Nous pensons que cette nouvelle branche d'activité est en harmonie avec les orientations visant à progresser vers la transformation numérique et l'inclusion financière " a ajouté M. El-Foutouh, sans donner de détails sur les pays africains qui seront ciblés par l’expansion de la firme. Le marché des paiements digitaux connait une réelle croissance sur le continent, notamment en Afrique subsaharienne.

De nombreuses études et même des rapports de banques centrales édifient suffisamment sur la progression du e-paiement au sein des économies africaines. Des pays comme le Ghana et le Nigeria sont dans le peloton de tête. En Afrique centrale (Cemac) et dans la zone Uemoa, les services de paiements digitaux sont aussi en constante progression.

Idriss Linge