Le gestionnaire d’actifs APQ Global est annoncé dans le secteur des médias avec le rachat de l’agence d’information New Markets Media & Intelligence

(Agence Ecofin) - APQ Global, une société de gestion d’actifs basée à Londres et axée sur les marchés émergents dont l’Afrique, a racheté à un montant non divulgué, New Markets Media & Intelligence, une agence d’informations spécialisée sur les investissements dans les marchés émergents et fondée par Gavin Serkin, un ancien journaliste de Bloomberg.

« La plateforme créée par Gavin vise à favoriser les investissements dans les régions les moins bien comprises de notre planète. Notre objectif est d’atteindre ces régions et d’y apporter notre soutien financier.», a commenté Bart Turtelboom (photo), directeur général d'APQ Global.

Sur son site, New Markets Media & Intelligence relève le fait que les marchés émergents et frontaliers (Asie, Amérique latine, Moyen-Orient, Europe de l’Est et Afrique) regroupent 85% de la population mondiale et les deux tiers du PIB mondial. Seulement, poursuit la firme, la répartition des investissements dans ces régions reste marginale.

Dans son rapport semestriel clôturé au 30 juin 2018, APQ global souligne le fait que les six premiers mois de 2018 ont été une période difficile pour la société. Le gestionnaire affirme avoir réduit son exposition sur les marchés émergents, tout en conservant ses actions dans des entreprises stratégiques telles que City of London Investment Group («CLIG») et dans la société minière Anglo Pacific Group.

Chamberline Moko