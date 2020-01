Maroc : Société Générale et Yamed Capital créent une joint-venture spécialisée dans la gestion d’actifs immobiliers

(Agence Ecofin) - La filiale au Maroc du groupe bancaire français Société Générale et le gestionnaire d’actifs immobiliers, Yamed Capital, ont mis en place une joint-venture, Nema Capital, qui exercera l’activité de gestion d’organismes de placement collectif immobilier (OPCI) au Maroc. Les deux partenaires détiendront chacun 50 % de parts dans le capital de la nouvelle entité.

Nema Capital se consacrera à réaliser des placements à long terme d’actifs immobiliers, via l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue d’en tirer des revenus locatifs. La joint-venture qui a reçu l’agrément de l’Autorité marocaine du marché des capitaux, devra disposer selon la réglementation, d’un capital social supérieur ou égal à 1 million de dirhams. Elle pourra exercer des activités connexes de conseil en investissement immobilier et de gestion locative des biens.

Dans une étude portant sur la politique de l’habitat au Maroc, des économistes de la Direction des études et des prévisions financières du ministère de l’Economie et des Finances, prévoient que l’accroissement de la population urbaine entre 2020 et 2025, marqué par l’arrivée de plus d’un million de ménages urbains, accentuera la pression sur le marché du logement dans le courant de ces cinq années.

Chamberline Moko

Lire aussi:

https://www.agenceecofin.com/immobilier/1206-66898-maroc-les-organismes-de-placement-collectif-immobilier-debarquent