EBI SA publie des résultats 2018 en forte hausse

À l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue le 29 avril 2019, EBI SA, filiale internationale du groupe bancaire panafricain Ecobank Transnational Incorporated (ETI), annonce une forte progression de ses performances pour l’exercice 2018.



EBI SA affiche un Produit net bancaire de 38,1 millions d’euros et un Résultat net de 8,5 millions d’euros, en hausse de respectivement 17% et 67% par rapport à l’exercice 2017. Le Total du bilan de clôture ressort à 548,9 millions d’euros au 31 décembre 2018 contre 540,4 millions d’euros à la fin 2017. À noter également la très forte progression des crédits sur la clientèle à 336,8 millions d’euros, en hausse de 79 %, en raison notamment du développement de l’activité de Trade finance. Quant aux dépôts, ils totalisent 109,1 millions d’euros, contre 84,2 millions d’euros en fin d’exercice précédent. Le Résultat par action s’élève quant à lui à 0,17 euros au 31 décembre 2018, en progression de 70% sur un an.



Avec des revenus de Trésorerie de 24,4 millions d’euros, EBI SA conserve sa situation de premier plan sur les marchés émergents FX africains : la couverture sur le continent africain est presque totale avec 31 devises traitées et une forte présence dans les pays de la zone CFA. De plus, afin de répondre à la demande de ses clients, EBI SA a enrichi son offre de cinq nouvelles devises exotiques en 2018.



L'optimisation de l’activité de Trade Finance constituait un enjeu majeur de l’exercice : cet objectif a été atteint avec des revenus de 9,5 millions d’euros à fin 2018, en progression de 64% par rapport à 2017 et des volumes de 1 093 millions d’euros, en hausse de 73% durant la même période.



L’activité de Financement a contribué à hauteur de 2,3 millions d’euros, en baisse par rapport à l’exercice antérieur du fait d’une stratégie plus prudente en matière de prise de risques. On note néanmoins un regain d’activité à partir du quatrième trimestre 2018.



Enfin, l’activité de Cash Management, créée fin 2016, a bien progressé sur l’exercice et contribue pour 1,85 millions d’euros aux revenus d’EBI SA.



Ibrahima Diouf (photo), Administrateur Directeur général d’EBI SA, a commenté : « Ces très bons résultats 2018 ont été atteints grâce au dévouement et au professionnalisme de nos équipes que je tiens à saluer ici. Ils viennent aussi conforter la stratégie mise en place depuis 2016 avec à la fois une consolidation de nos métiers traditionnels et le lancement de nouvelles activités. Nous allons poursuivre et renforcer cette dynamique en 2019 avec un focus de plus en plus marqué sur l’international. EBI SA entend jouer à plein son rôle d’interface financière entre l’Afrique et le reste du monde, pour accompagner en premier lieu les transactions et les investissements qui convergent vers le continent. Avec le soutien du groupe ETI et du Conseil d’Administration, nous allons également développer nos services bancaires à destination des diasporas africaines. »



Les apports financiers extérieurs en Afrique s’élèvent à 179,7 milliards de dollars en 2017 contre moins de 50 milliards au début des années 2000, en raison notamment de la hausse continue des transferts des migrants, des investissements de portefeuille et des Investissements direct étrangers (IDE), selon l’OCDE.

À propos d’EBI SA

Créée en 2008 à Paris, EBI SA porte le développement du Groupe bancaire panafricain Ecobank à l’international. Également implantée à Dubaï, Londres et Pékin via des bureaux de représentation du groupe Ecobank, EBI SA est une référence dans le financement du commerce international et la gestion des flux financiers entre l’Afrique et le reste du monde. Elle se positionne également en intermédiaire de référence dans les opérations de change sur les principales devises africaines. EBI SA est le partenaire de premier choix pour toutes les filiales du Groupe Ecobank et autres banques africaines pour toutes leurs activités Trade, Cash et Trésorerie à l’international. À fin 2018, EBI SA affichait un Total bilan de 548,9 millions d’euros, un Produit net bancaire de 38,1 millions d’euros et un Résultat net de 8,5 millions d’euros. Les activités de EBI SA se déclinent autour de trois métiers stratégiques : Corporate Banking ; Trade Finance & Cash Management ; Trésorerie & Asset & Liability Management. Plus d’informations : www.ecobank.com