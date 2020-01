Egypte : AfricInvest annoncé dans le capital du fournisseur de solutions de paiement Masria Digital Payment

(Agence Ecofin) - Masria Digital Payment (MDP), fournisseur de solutions de paiement et de cartes à puce en Egypte, a noué un partenariat avec la firme de private equity, AfricInvest. L’opération a été réalisée via le Maghreb Private Equity Fund IV, un fonds qui cible des entreprises d’Afrique du Nord, bien établies sur leurs marchés locaux et susceptibles de renforcer leurs activités au niveau régional.

Ce nouveau partenariat permettra à l’égyptien MDP de renforcer sa présence sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements en Egypte. « Capitalisant sur ce nouvel accord avec AfricInvest, Masria Digital Payment vise à offrir des solutions de paiement à sa clientèle en s’aventurant dans le domaine du paiement numérique. Nous avons hâte d’atteindre notre prochaine étape de croissance avec notre nouveau partenaire », a déclaré Amr Rashad Nafie, président de MDP.

Dans une étude de 2019 intitulée « Egypt’s mobile wallet & Payment Market, 2016-2025 », le cabinet Research and Markets soutient que le secteur du paiement mobile dans ce pays d’Afrique du Nord, traverse une phase de forte croissance et, selon ses prévisions, devrait atteindre 22,48 milliards $, d’ici 2025.

Chamberline Moko