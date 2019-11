Le Ghana prévoit de lancer une banque de financement des PME en 2020, avec un capital initial équivalent à 363 millions $

(Agence Ecofin) - Le gouvernement ghanéen annonce pour 2020, le démarrage des activités de la Banque nationale de développement. « Une étude pour la création de cette banque, et qui précise sa raison d’être, son mandat, son modèle économique, son cadre juridique et réglementaire, sa gouvernance et la durabilité, a déjà été achevée », a fait savoir le ministre des Finances lors de la présentation du projet de Budget 2020 aux parlementaires.

Le gouvernement collabore sur ce dossier avec la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement afin de capitaliser et rendre opérationnelle cette institution qui ciblera au premier rang, des PME. Un montant initial de 2 milliards de cedis ghanéens est avancé, soit 363 millions $.

Le rôle premier de cette banque sera de refinancer les crédits accordés au secteur de l'industrie et de l'agriculture. Elle fournira aussi des instruments de garantie pour encourager les banques de détails à prêter à ces secteurs spécifiques de l'économie.

« La Banque nationale de développement (BND) sera une institution indépendante dotée d’un solide cadre de gouvernance. Sa réputation internationale sera bien travaillée pour lui permettre de mobiliser des capitaux privés étrangers nécessaires au financement du développement industriel et agricole du pays. Le gouvernement fournira également des fonds périodiques dédiés à des interventions dans des secteurs clés de l'économie, tels que la transformation agroalimentaire à grande échelle, ou encore le logement », a expliqué le ministre Ken Ofori-Atta.

Idriss Linge