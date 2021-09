Ethiopie : Path Solutions déploie sa plateforme bancaire islamique iMAL au profit de Hijra Bank

(Agence Ecofin) - Après la conclusion en août dernier, d’un accord avec l’éditeur de logiciels bancaires islamiques Path Solutions, Hijra Bank, a mis à niveau sa plateforme pour fournir des produits financiers conformes à la charia en Ethiopie.

Hijra Bank S.C, la deuxième banque islamique d’Ethiopie après ZamZam Bank, a intégré dans son infrastructure la plateforme bancaire iMAL, de l’éditeur de logiciels bancaires islamiques Path Solutions. Hijra Bank devient ainsi la première banque éthiopienne à implémenter cette solution.

Bien avant elle, plusieurs établissements bancaires tels que Jaiz Bank au Nigeria ou encore Bank Assafa, la filiale d’Attijariwafa Bank avaient opté pour cette plateforme. iMAL aidera Hijra Bank à mettre à niveau sa propre plateforme bancaire au profit de sa clientèle.

Cette collaboration survient près d’un mois après la conclusion d’un accord avec Path Solutions. Après l’obtention en 2020 de l’accord de la Banque centrale en vue d’exercer l’activité de banque islamique en Ethiopie, Hijra Bank a retenu, dans le cadre d’un processus de sélection, iMAL pour la fourniture de technologies bancaires basées sur la charia et de systèmes bancaires conçus conformément à la loi islamique.

« Notre banque est désormais bien placée pour tirer parti de l'innovation technologique, afin de lancer de nouveaux produits et services sur le marché. Apporter à la communauté islamique des produits et services bancaires conformes à la charia aura une contribution positive à l'économie du pays et à l'ensemble de la société », a commenté Mukemil Bedru, président du conseil d'administration de Hijra Bank.

Au terme du processus, Hijra Bank pourra proposer des services bancaires conformes à la charia aux 25 millions de musulmans du pays, et réaliser sa stratégie de croissance de manière rentable, a indiqué Mohammed Kateeb, président et directeur général du groupe Path Solutions.

Chamberline Moko