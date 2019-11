Omidyar Network réalise sa sortie du capital de d.light, un fournisseur de solutions d’énergie solaire centré sur l’Afrique

(Agence Ecofin) - Omidyar Network a réalisé sa sortie de l’actionnariat de d.light, un fournisseur de solutions d’énergie solaire qui dessert principalement les pays en développement en Afrique et en Asie.

La société d’investissement fondée en 2004 par le couple Pierre et Pam Omidyar a cédé ses actions à Shell New Energies, distributeur de biocarburants et de solutions d’énergie solaire et éolienne.

Les détails financiers de la transaction n’ont pas été dévoilés. Dans un communiqué, Brian Davis, vice-président de Shell New Energies, a salué l’apport réalisé par Omidyar après 9 années passées dans l’actionnariat de d.light.

« Nous voudrions remercier nos premiers investisseurs qui nous ont fait confiance depuis le début. Grâce à leur soutien, ils ont permis à d.light d’avoir un impact positif sur la vie de millions de personnes tout en obtenant de solides résultats financiers », a-t-il déclaré.

Pour rappel, c’est en 2010 qu’Omidyar Network a acquis une participation dans le capital de d.light en contrepartie d’un investissement conjoint avec un consortium d’institutions, d’un montant global de 5,5 millions $.

Chamberline Moko