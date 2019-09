Egypte : la Banque centrale lance bientôt un fonds d’investissement dédié aux fintech

(Agence Ecofin) - La Banque centrale égyptienne (Central Bank of Egypt) prévoit de lancer, d’ici le début de l’année 2020, un fonds d’investissement dédié aux fintech. Le capital de ce fonds sera compris entre 50 et 100 millions $. Le ministère égyptien de la Communication et des Technologies de l’information envisage d’investir au sein de cette nouvelle entité.

Cette initiative annoncée par le régulateur du système bancaire égyptien vise à encourager le développement des fintech dans le pays et à améliorer la contribution de ces entreprises technologiques au PIB du pays. En 2018, le secteur des technologies a contribué à hauteur de 8 % au PIB de l’Egypte.

Avec le développement d’infrastructures technologiques et d’internet, des fintech telles que Fawry et Tpay ont marqué leur présence sur le marché égyptien avec les financements levés auprès d’investisseurs, et les services financiers proposés.

Chamberline MOKO