(Agence Ecofin) - Prosus NV, la filiale récemment créée par le groupe multimédia sud-africain et première capitalisation boursière d'Afrique Naspers, a fait des débuts remarquables sur Euronext Amsterdam, le marché financier des Pays-Bas. La valeur de son action y a bondi de 32%, le 10 septembre 2019, jour de son introduction effective.

Cette évolution a marqué l'intérêt des investisseurs pour une entité qui compte dans son portefeuille, les 31% de participations que détient Naspers dans le capital du géant chinois de l'internet, Tencent Holdings. Le groupe sud-africain souhaitait donc voir ressortir la valeur réelle de cet investissement et les 90 milliards $ de valorisation boursière sur le Johannesburg Stock Exchange n'y suffisaient pas.

Sur le marché financier sud-africain justement, l'action Naspers a chuté de 30,1%, le 11 septembre 2019, sa plus forte baisse ces 10 dernières années selon des données collectées par l'Agence Ecofin. Mais ce repli est tout à fait normal et était attendu par les analystes. De nombreux investisseurs gardaient en effet le titre dans leurs portefeuilles pour bénéficier de l'exposition à Tencent. Dès lors qu'ils peuvent atteindre cet objectif via Prosus sur la Bourse d’Amsterdam, Naspers n'est plus une cible privilégiée.

L'impact de ce désengagement des investisseurs est à suivre, selon que ceux-ci choisissent de rapatrier leurs capitaux ou de se redéployer sur d'autres valeurs boursières du Johannesburg Stock Exchange. Dans le premier cas, le marché financier sud-africain aura perdu des clients, et dans le second, la domination de Naspers sur ce marché sera moins ressentie, ce qui n'est pas forcément négatif.

Pour son deuxième jour de cotation, Prosus a en tout cas connu une journée moins prolifique, avec une action qui était en baisse de 2,8%. Les analystes pensent que Naspers continuera à se faire de la trésorerie, en poursuivant avec la scission de ses secteurs d'activités. A côté de Tencent Holdings, Prosus compte aussi dans son portefeuille, des entités très rentables de e-commerce et le groupe sud-africain pourrait vouloir en tirer profit le moment venu.

Idriss Linge