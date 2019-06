Le capital-risqueur Algebra Ventures investit dans le secteur de l’éducation en Egypte

(Agence Ecofin) - Le capital-risqueur égyptien Algebra Ventures qui cible des entreprises technologiques en phase de démarrage en Egypte et dans la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (Mena), a apporté avec la participation de la firme NFX Capital, un capital de 500 000 $ au sein de l’entreprise Orcas.

Cette dernière a développé une plateforme qui met en relation des parents et des étudiants avec des tuteurs qui dispensent des enseignements privés. Depuis son lancement en 2014, Orcas revendique près de 20 000 étudiants inscrits sur sa plateforme. La firme envisage mettre sur pied des applications de loisirs et de découvertes ciblant des élèves et étudiants égyptiens.

Selon des propos du cofondateur de la firme Orcas, Hossam Taher, rapportés par des médias locaux, sur une population de 22 millions d’étudiants égyptiens, près de 50 % ont recours à un tuteur privé qui dispense des enseignements dans un domaine spécifique.

Chamberline Moko