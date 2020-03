Kenya : la plateforme de recrutement Fuzu obtient 3,8 millions $ pour se renforcer en Afrique

(Agence Ecofin) - Fuzu Limited, une entreprise de développement de carrière et de recrutement de talents africains a obtenu un investissement de 3,8 millions $ qui servira à recruter du personnel et à financer son expansion à travers l’Afrique. Au Kenya et en Ouganda où elle est présente, l’entreprise enregistre plus d’un million d’utilisateurs et sa plateforme a été sollicitée par 1000 organisations désireuses de recruter du personnel.

Des données prévisionnelles collectées par l’équipe de Fuzu et publiées sur son site indiquent que l’Afrique deviendra le plus grand marché de l’emploi au monde d’ici 2040. Plus de 120 millions de personnes entreront sur le marché du travail entre 2010 et 2020 et la demande de main-d’œuvre en Afrique doublera entre 2020 et 2040 pour atteindre 1,1 milliard de personnes.

Fondée en 2013 en Finlande, Fuzu Limited a pénétré le marché kényan en 2015 puis celui de l’Ouganda en 2018. L’entreprise qui propose des solutions innovantes destinées aux demandeurs d’emploi (recherche d'emploi, évaluation des compétences, solutions d'apprentissage, conseils sur l'amélioration de sa carrière...) et aux employeurs avait obtenu un investissement de 1,75 million d’euros en 2016 pour soutenir son expansion sur les marchés africain et asiatique.

Chamberline MOKO