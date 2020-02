Performances boursières mitigées pour les 30 banques les plus valorisées des marchés financiers africains

(Agence Ecofin) - Le début de l'année 2020 est marqué par des performances boursières mitigées pour le top 30 des capitalisations bancaires présentes sur les marchés financiers africains. Au 10 février 2020, 17 banques de ce groupe ont connu une baisse de leurs valorisations boursières par rapport au premier janvier 2020, contre 11 hausses et 2 valeurs maintenues à un niveau stable.

Parmi les plus grosses perdantes, on retrouve en premier lieu Cooperative Bank (Kenya) qui a reculé de 8%. Elle est suivie de Stanbic IBTC Holdings, la filiale au Nigeria du groupe sud-africain Standard Bank qui a perdu 7,3% et le sud-africain Nedbank Group, premier actionnaire du groupe Ecobank qui a perdu 6,7%.

Pour ce qui est des valeurs en hausse, on retrouve au premier rang Ecobank Transnational Incorporated qui malgré un début février difficile, continue de bénéficier de sa deuxième meilleure performance mensuelle depuis juillet 2018, réalisée en janvier (+14,8%). Au 10 février, son action affichait une hausse cumulée de 9,2% depuis le 1er janvier 2020.

Le groupe panafricain est suivi d’United Bank for Africa, sa concurrente nigériane sur le marché panafricain, qui a vu sa valeur boursière augmenter de 9,1% sur la période de référence. Le mauricien MCB Group avec une hausse de 6,8% de sa valeur boucle ce trio.

Au total, la valorisation boursière du top 30 des banques cotées sur des marchés financiers en Afrique a reculé de 3,5 milliards $. Cette situation traduit un rythme plus modéré des investissements en portefeuille faits sur les titres des banques sud-africaines qui sont sur le marché le plus liquide d'Afrique.

Rappelons que le top 30 des banques les plus valorisées des bourses africaines reste dominé par des banques sud-africaines. Quelques changements toutefois sont à noter. Le marocain Attijariwafa Bank occupe désormais la 4e place de ce classement, et Nedbank, actionnaire de référence d'Ecobank, pointe désormais à la 7e place.

Idriss Linge