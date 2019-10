Carrefour et CFAO Retail poursuivent leur expansion en Afrique, avec l’ouverture d’un 2ème supermarché au Cameroun

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de son expansion en Afrique subsaharienne (Cameroun, Sénégal et Côte d’Ivoire), l’enseigne de grande distribution française Carrefour, qui est associée à CFAO Retail dans cette conquête du marché africain, a inauguré un nouveau supermarché au Cameroun le 9 octobre 2019.

Situé au quartier Ekié, dans la banlieue de la capitale camerounaise, ce supermarché bâti sur une superficie totale de 7200 m² (bâtiment et parking) est le 2ème dans le pays, après celui ouvert en décembre 2017 à Douala, la capitale économique. Dans ses rayons, comme à Douala, le supermarché Carrefour de Yaoundé affichera environ 1500 références locales.

Investissement d’environ 7 milliards de FCFA, apprend-on, « Carrefour Market Ekié » a permis de créer 150 emplois directs, et à peu près le même nombre en termes d’emplois indirects, selon les estimations de Luc Demez, le directeur général de CFAO Retail Cameroun.

A en croire Jean-Christophe Brindeau, le directeur général de CFAO Retail, qui a fait le déplacement de Yaoundé pour cette inauguration, le couple Carrefour-CFAO Retail poursuivra son expansion au Cameroun avec l’ouverture d’au moins deux nouvelles boutiques début 2020 dans le quartier commercial d’Akwa, dans la capitale économique du pays.

Il s’agit, apprend-on, d’un autre supermarché Carrefour, puis de la toute première enseigne Supeco, dont l’ouverture était initialement prévue pour l’année 2019 courante. « Les travaux ont démarré », rassure Jean-Christophe Brindeau.

Un programme d’investissements de 80 milliards FCFA

Spécialisée dans le Cash & Carry qui est une technique de vente en gros et à bas prix, Supeco rejoindra sur ce segment de la grande distribution, l’enseigne baptisée BAO (première expérience africaine dans ce domaine), officiellement ouverte par le groupe Casino, le 28 mars 2018 à Douala.

Au total, d’ici la fin de l’année 2020, l’association Carrefour-CFAO Retail comptera cinq supermarchés sur le territoire camerounais, dont quatre à Douala (Bonamoussadi, Akwa, Douala Grand Malll et Supeco) et un à Yaoundé (Ekié). Mais, c’est dans la capitale camerounaise que s’ouvrira, au cours du premier trimestre 2021, l’hypermarché PlaYce de Carrefour, qui sera 4 à 5 fois plus grand que le supermarché inauguré le 9 octobre 2019 au quartier Ekié, souligne Luc Demez.

Avec l’ouverture de l’hypermarché PlaYce, Carrefour et CFAO Retail boucleront ainsi la première phase de leur expansion au Cameroun, qui prévoit la construction de six supermarchés au total, pour un montant d’environ 80 milliards FCFA. « Nous commençons à regarder dans d’autres villes. Dans 3 ou 4 ans, il est envisageable que nous ouvrions de nouveaux supermarchés en dehors de Douala et de Yaoundé », confie Luc Demez, le DG de CFAO Retail Cameroun.

Brice R. Mbodiam

Lire aussi:

30-01-2019 - Après Casino, le groupe CFAO va lancer au Cameroun une enseigne Cash & Carry, sous l’appellation Supeco

28-03-2018 - Ouverte dès ce 28 mars 2018, BAO, la 1ère enseigne du Cash & Carry au Cameroun et en Afrique, parie sur les produits alimentaires

28-11-2018 - Carrefour s’allie au e-commerçant Jumia, pour la distribution en ligne de ses produits au Cameroun