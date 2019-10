Afreximbank, la banque africaine d’import-export, prévoit de s’introduire sur le London Stock Exchange

(Agence Ecofin) - Afreximbank, la banque africaine d'import-export, prévoit de réaliser une ouverture de son capital, suivie d'une introduction sur le London Stock Exchange, le marché financier britannique basé à Londres. L'opération prendra la forme d'une émission de récépissés globaux. Ces documents permettent à des investisseurs qui les ont acquis de se créer un portefeuille de titres, qui y sont adossés.

La banque de financement du commerce intra-africain avait utilisé le même procédé pour s'introduire sur le Mauritius Stock Exchange, un des marchés financiers les plus dynamiques d'Afrique. L'institution qui a son siège au Caire, en Egypte, a recruté les banques J.P. Morgan Securities PLC et HSBC Bank PLC en tant que coordonnateurs de l'opération au niveau international et teneurs du compte-titres, et Exotix Partners en tant que co-gestionnaire principal.

Il est pour le moment difficile de savoir à combien sera valorisée Afreximbank à la suite de cette initiative. Selon ses résultats financiers au 30 juin 2019, elle revendiquait un encours de fonds propres de près de 2,7 milliards $. Aussi, elle a déclaré avoir réalisé un bénéfice net de 137,6 millions $, contre 76 millions $ pour la même période en 2018.

Idriss Linge