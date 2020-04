A la rencontre de Jacques Jonathan Nyemb, administrateur au sein du patronat Camerounais (Vidéo)

(Agence Ecofin) - Récemment, nous rencontrions à son cabinet Jacques Jonathan Nyemb (photo), avocat d'affaires et plus jeune administrateur du patronat camerounais. Du haut de ses 33 ans, l’homme a une vision et des ambitions très intéressantes pour l’Afrique, qu’il nous expose en même temps que son parcours et son quotidien.

Jacques Jonathan Nyemb se déclare convaincu qu’« aujourd'hui que plus que jamais, le monde a besoin de l'Afrique, et c'est en Afrique que se trouvent les solutions aux problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans le monde ». Des solutions qu’il faudra trouver en incarnant les valeurs africaines, en se regroupant pour innover et en promouvant l’excellence à tous les niveaux.

Le jeune homme est lui-même une belle illustration de cette excellence. Titulaire entre autres de Masters en droit bancaire et financier, en régulation financière et en administration publique, il fut quelque temps affilié au Barreau de Paris avant de rentrer exercer au Cameroun.

Impliqué dans des œuvres panafricaines lors de ses études à Paris, avec son association « Osez l’Afrique », il est désormais très occupé par ses fonctions au sein de l’administration du Groupement interpatronal du Cameroun (GICAM). De cette position, il peut mieux contribuer à impacter l’environnement des affaires camerounais, en mettant en œuvre toute son expérience et ses compétences professionnelles.