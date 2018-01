Abu Dhabi Islamic Bank accorde un prêt islamique de 36,6 millions $ à une entreprise de construction égyptienne

(Agence Ecofin) - Abu Dhabi Islamic Bank (ADIB), une banque cotée sur l’Egyptian Exchange a apporté 650 millions de livres égyptiennes (36,6 millions $) à la Helwan Machinery and Equipment Co, une entreprise égyptienne ayant obtenu le marché d’installation des ascenseurs dans des bâtiments gouvernementaux.

Le financement est apporté via le principe de la Moudaraba, une technique utilisée dans le domaine de la finance islamique. Ainsi les bénéfices seront partagés entre la banque et son client et en cas de perte, Abu Dhabi Islamic Bank les supportera seule, sauf à prouver que l’entreprise bénéficiaire de son financement a commis une faute.

Les affaires semblent bien marcher pour ADIB. Pour son exercice fiscal s’achevant en fin septembre 2017, Abu Dhabi Islamic Bank a déclaré un bénéfice net consolidé de 500,6 millions de livres égyptiennes. Une performance en hausse de 84% par rapport à celle de la même période en 2016

Chamberline Moko