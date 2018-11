l-afrique-du-sud-va-assouplir-le-moratoire-sur-les-nouvelles-demandes-de-permis-d-exploration

(Agence Ecofin) - L'Afrique du Sud va assouplir le moratoire sur les permis d'exploration. L’information a été donnée, jeudi, par le ministre des Ressources minérales, Gwede Mantashe (photo), lors d’une rencontre avec de nombreux investisseurs.

Il y a cinq mois, le gouvernement avait annoncé l’émission d’un moratoire sur les demandes d’exploration et de développement de projets pétroliers, afin d’opérer une modification des textes régissant la régulation de l’amont.

Cette nouvelle décision va permettre de traiter et de valider les demandes en suspens, car le secteur a besoin de nouveaux investissements, a expliqué le responsable, selon des propos rapportés par Reuters.

Les investissements dans le secteur pétrolier ont stagné, ces dernières années, en raison de l'incertitude réglementaire et de la baisse des prix du brut et le gouvernement envisage d’inverser la tendance avec un cadre réglementaire plus approprié.

Outre le pétrole et le gaz conventionnels, l’Afrique du Sud travaille à élaborer un cadre attractif pour le gaz de schiste, bien que la Cour suprême ait interdit son exploitation, il y a quelques mois.

Olivier de Souza

