ExxonMobil étend ses tentacules dans les eaux namibiennes

(Agence Ecofin) - En Namibie, le producteur américain d’hydrocarbures ExxonMobil, vient de s’arroger quatre nouveaux périmètres d’exploration d’environ 28 000 km2. Il s’agit des blocs 1 710 et 1 810 qui couvrent des accords d’exploration et des blocs 1 711 et 1 811A, objets d’accords d’exploitation.

Sur les blocs 1 710 et 1 810, ExxonMobil sera opérateur et détiendra une participation de 90 % aux côtés de NAMCOR, la société publique des hydrocarbures, qui conservera le reste. Dans le futur, Exxon cèdera au moins 5% de sa participation à une firme locale pour garantir l’exécution des règles liées au contenu local. Pour ce qui est des blocs 1 711 et 1 811A, il détiendra une participation de 85 %. NAMCOR conservera une participation de 15 %.

Les périmètres s’étendent de la côte jusqu’à 215 km au large, par des profondeurs d’eau atteignant 4 000 mètres. D’après un communiqué de la firme texane, les activités de recherche démarreront avant la fin de cette année, y compris l'acquisition de données sismiques et l'analyse sismique.

« Ces accords que nous venons de signer, nous donnent plus de matière à explorer à l'aide de technologies de pointe dans le bassin frontalier de Namibe. Nous mettrons à profit notre grande expérience en amont et notre expertise technologique et travaillerons en étroite collaboration avec NAMCOR pour explorer ces blocs.», a commenté Mike Cousins, vice-président de l'exploration et des nouveaux projets chez Exxon Mobil.

