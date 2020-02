Congo : Zenith annonce des négociations avancées pour une plateforme de forage sur le pétrole de Tilapia

(Agence Ecofin) - Au Congo, la société pétrolière Zenith Energy qui est en voie d’acquérir une participation de 80 % dans Anglo African Oil & Gas Congo (AAOG), a annoncé qu’elle a mené des pourparlers pour mobiliser une plateforme, afin de réaliser des opérations de forage sur la licence d’exploitation de Tilapia.

Aucune information concernant l’identité du fournisseur n’a été donnée. Il faut noter que cet accord est distinct de celui conclu en novembre dernier par AAOG avec la Société des Forages Pétroliers (SFP), filiale de la société publique du pétrole (SNPC).

AAOG qui détient une participation majoritaire de 56 % dans le champ, envisage de démarrer un programme de forages en avril prochain. La plateforme quant à elle, devrait être disponible dans les 30 prochains jours. Elle est actuellement utilisée pour une campagne sur un champ pétrolifère voisin.

Zenith compte s’appuyer sur un fonds de 25 millions d’euros pour exécuter le programme de forages sur le site, et sur des remboursements dus à AAOG par la SNPC, conformément à l’accord d’acquisition avec Zenith.

« Le Conseil d’administration estime qu’il existe un potentiel important de création de valeur à court terme dans le capital de Zenith en raison d’un certain nombre d’activités de développement commercial que nous menons, dont la plus importante est l’achèvement de l’acquisition d’AAOG Congo et les activités de forage prévues dans les horizons de Mengo et de Djeno. La direction et moi-même restons entièrement concentrés sur la réalisation de l’acquisition, ayant récemment rencontré de manière approfondie toutes les autorités compétentes de la République du Congo », a commenté Andrea Cattaneo, CEO de Zenith.

Olivier de Souza

