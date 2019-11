Congo : AAOG signe un accord de location de plateforme de forage avec la Société de Forage Petroliers (SFP)

(Agence Ecofin) - Au Congo, le producteur de pétrole Anglo African Oil & Gas (AAOG) vient de conclure avec la Société de Forage Petroliers (SFP), filiale de la société publique du pétrole (SNPC), un accord de location avec options d’une plateforme de forage pour le puits TLP-103C-ST.

Selon les termes de l’accord, l’opérateur du champ Tilapia a la possibilité de contracter pour quatre puits supplémentaires après le forage du puits précédemment cité qui est une entrée latérale du puits TLP-103C.

La plateforme objet de l’accord, dénommée SFP1 est actuellement en opération avec une super-major dont, le contrat d’exécution expirera le 30 décembre 2019.

La SFP a indiqué qu’elle pourrait prolonger ses engagements contractuels hors Congo jusqu’au 30 mars 2020, mais pas au-delà et en informera AAOG au plus tard le 30 novembre 2019. Les activités de forage sur TLP-103C-ST pourraient donc débuter au cours du premier ou du deuxième trimestre de 2020. AAOG a, pour sa part, fait savoir qu’il informera le marché dès qu’il y aura plus de certitudes sur la disponibilité de la plateforme.

Pour rappel, le plan opérationnel de forage d’AAOG consiste à pénétrer de nouveau dans le puits TLP-103C et à forer une entrée latérale vers la formation Mengo pour tester le réservoir du Djeno supérieur et les formations du Djeno moyen. L’objectif est de déterminer si Djeno peut être mis en production à partir de n’importe quel horizon.

Olivier de Souza

