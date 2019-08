La société russe Rosneft s'offre un boulevard sur le marché mozambicain de l'exploration pétro-gazière

(Agence Ecofin) - La société publique russe du pétrole et du gaz Rosneft a signé un accord de coopération avec le régulateur mozambicain du secteur pétro-gazier (INP) et un mémorandum d’entente sur l'extension de sa coopération avec la société publique du pétrole du Mozambique (ENH).

L’accord a été signé en fin de semaine dernière, à Moscou, en présence des présidents Vladimir Poutine et Filipe Jacinto Nyusi.

Ces accords verront ENH accorder à Rosneft le droit d'étudier les données géologiques disponibles sur un certain nombre de blocs onshore et offshore au Mozambique, afin d'examiner leur potentiel et l’opportunité d’y investir à l’avenir. Une part belle faite à la Russie qui n’a jamais caché son appétit pour le très prolifique bassin sédimentaire mozambicain, l’un des plus importants du monde actuellement.

Igor Sechin, le patron de Rosneft, a déclaré que le Mozambique est l'une des perspectives les plus importantes de l'activité internationale de Rosneft. « Nous sommes très désireux d'élargir encore le portefeuille de projets dans le pays et j'espère sincèrement que les accords signés aujourd'hui y contribueront », a-t-il ajouté.

Fin 2015, RN-Exploration (une filiale de Rosneft) et une filiale d’Exxon Mobil ont remporté trois blocs lors du cinquième tour de licence organisé par l'INP. Il s’agit des blocs A5-B dans le bassin d'Angoche et Z5-C et Z5-D dans le delta du Zambèze. Rosneft détient 20% du consortium et s’active déjà pour lancer les travaux de développement des sites.

