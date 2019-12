TGS et PetroData réaliseront la première étude régionale multifaisceaux et d'échantillonnage des fonds marins nigérians

(Agence Ecofin) - Les sociétés géologiques TGS et PetroData viennent d’annoncer qu’elles recueilleront 80 000 km2 de données sismiques dans la région du Delta du Niger, au Nigeria. Il s’agira plus précisément de la première étude régionale multifaisceaux et d'échantillonnage des fonds marins du pays.

C’est le deuxième contrat en moins d’un mois pour TGS en Afrique.

Les données seront recueillies grâce à la technologie SeaSeep. Une grande partie des résultats de ce programme comprendra des données sismiques 2D NGRE 19 de TGS qui ont été retraitées plus tôt, en 2019, pour tirer profit des dernières techniques d'imagerie sismique.

Si la date du début des travaux n’est pas encore connue, les deux compagnies ont fait savoir que les résultats seront disponibles au début du deuxième trimestre de 2020.

Cette annonce survient alors que le pays envisage de lancer, l’année prochaine, son premier cycle de licences pétrolières depuis 2007.

« Les données générées par la technologie SeaSeep s'avèrent être un ajout complémentaire et précieux à notre bibliothèque multi-clients. Les analyses multifaisceaux, de carottage et géochimiques permettront à nos clients de mieux comprendre la prospectivité de la région », a déclaré Kristian Johansen (photo), PDG de TGS.

Olivier de Souza

