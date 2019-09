Maroc : les ressources récupérables de gaz sur le permis offshore Lixus, revues à la hausse

(Agence Ecofin) - Au Maroc, un rapport de personne compétente (CPR) a permis de porter à la hausse les estimations de ressources récupérables sur le permis d’exploration Lixus, contrôlé par le britannique Chariot Oil and Gas. Avant cinq perspectives additionnelles, celles-ci offrent un potentiel à la hausse de plus de 1,2 Tcf pour un total de plus de 2 Tcf.

Rappelons qu’une première étude des géologues de Netherland Sewell & Associates (NSA) a permis de porter le potentiel à 900 milliards de pieds cubes, avec la découverte Anchois-1 qui, à elle seule, a une taille de 307 milliards de pieds cubes.

« L'évaluation indépendante des prospects additionnels dans le permis Lixus définit une ressource d'importance stratégique adjacente à un marché de l'énergie en pleine croissance, avec des prix élevés du gaz et un besoin d'approvisionnement accru », s’est ravi Larry Bottomley (photo), le patron de Chariot Oil and Gas.

En juin dernier, une étude de faisabilité a permis de retenir que la production est déjà techniquement réalisable avec la possibilité, soit d'une phase unique, soit d'un développement échelonné. Cela servira à optimiser commercialement l'accès aux différents segments du marché local du gaz. Le gazoduc GME sera mis à contribution.

Olivier de Souza

Lire aussi :

18/06/2019 - Maroc : l’étude de faisabilité du champ gazier Lixus montre que la production y est techniquement réalisable

09/05/2019 - Maroc : avec Lixus, Chariot Oil & Gas est assis sur un vaste gisement de gaz