Madagascar : vers un cycle de licences pétrolières en novembre prochain

(Agence Ecofin) - A Madagascar, l’office des mines et des industries stratégiques (OMNIS), en partenariat avec les sociétés de géosciences TGS et BGP, vient d’annoncer qu’un cycle de licences pétrolières sera lancé lors de la Semaine africaine du pétrole, du 5 au 9 novembre 2018.

«Dans le but d'intensifier les activités d'exploration offshore, nous sommes ravis d'annoncer qu'OMNIS invitera les investisseurs intéressés à investir au cours d'une phase d'octroi des licences débutant en novembre 2018. Nous travaillons avec TGS et BGP pour créer un environnement attractif pour l'exploration dans l'offshore, et nous sommes convaincus que cela marquera le début d'un investissement renouvelé pour le secteur pétrolier en amont à Madagascar.», a affirmé Voahangy Nirina Radarson (photo), directrice générale d'OMNIS.

Aucune information supplémentaire n’a été donnée concernant les périmètres qui feront l’objet du cycle.

Madagascar possède un des tout premiers bassins explorés en Afrique par l’industrie pétrolière. Déjà au début du 20e siècle, des découvertes de bassins sédimentaires riches en pétrole lourd dans l’Ouest, ont été faites. Cette région qui est jusqu’ici peu explorée, est frontalière avec le Mozambique, le long d’une tendance qui a vu la découverte de nombreux gisements de gaz.

Dans cette zone, des études menées en collaboration avec TGS et BGP ont débouché sur de nouvelles données qui suggèrent un potentiel important de découvertes futures, à la fois sur terre et en mer.

Olivier de Souza