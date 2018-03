SDX poursuit ses campagnes à succès en Afrique du Nord avec une nouvelle découverte de pétrole en Egypte

(Agence Ecofin) - Mercredi, la société pétrolière britannique SDX Energy a fait l’annonce de la découverte d’un important gisement de pétrole, au terme du forage du puits Rabul 5, situé sur la concession à terre West Gharib. C’est le premier puits de la campagne de forage de deux puits de SDX sur la zone, en 2018.

Le forage a atteint une profondeur de 5 280 pieds et intercepté une colonne de 151 pieds de pétrole dans les formations de Yusr et Bakr, avec une porosité moyenne de 18%. Des travaux sont en cours pour convertir le puits en producteur. Par la suite, il sera connecté aux installations de traitement de Meseda.

« Nous sommes ravis de voir se poursuivre nos récents succès de forage, avec cette découverte de pétrole sur Rabul 5. Ce puits a rencontré la section la plus épaisse de sables de la région de Rabul à ce jour, démontrant le potentiel pétrolier important contenu dans le permis. Nous avons d'autres activités de forage prévues pour la concession, au cours des prochains mois, et nous croyons fermement que ces activités nous permettront d'augmenter la production de la licence et de réaliser nos ambitieux plans de production pour 2018 », a affirmé Paul Welch, le PDG de SDX Energy.

Une fois les travaux achevés, SDX qui possède 50% d’intérêts et le statut d’opérateur sur West Gharib, se dirigera vers le puits d’évaluation Rabul 5, le deuxième de son programme de forages sur la licence.

Olivier de Souza

