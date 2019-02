SDX Energy accroît son emprise sur le marché pétro-gazier marocain avec deux nouvelles licences d’exploration

(Agence Ecofin) - Mercredi, le gouvernement marocain a attribué à la société d’exploration britannique, SDX Energy, le permis d'exploration Moulay Bouchta Ouest et une prolongation de la validité de sa licence sur le permis Lalla Mimouna Sud.

Selon les termes de l’accord, le permis d'exploration Moulay Bouchta Ouest, vaste de 458 km2 , sera valable pour huit ans. SDX a trois ans et demi pour y retraiter 150 km2 de données sismiques 2D, obtenir 100 km2 de nouvelles données sismiques 3D et forer au moins un puits.

Pour ce qui est de Lalla Mimouna Sud, il faut rappeler qu’elle a été acquise en 2017, dans le cadre d’une cession de Circle Oil. La durée de validité de la concession ayant expiré, SDX a présenté une nouvelle demande de prolongation de huit ans qui a reçu un écho favorable auprès des responsables du secteur.

Au cours des trois premières années, SDX a l'intention d'y acquérir 50 km2 de données sismiques tridimensionnelles et de réaliser un programme de forage dont le nombre de puits n’a pas été annoncé.

« Nous sommes très heureux d'accroître notre superficie au Maroc, que nous considérons comme une région clé de croissance pour nous. Ces deux permis offrent un important potentiel d'hydrocarbures sous-exploré et sont adjacents à nos activités et infrastructures existantes, de sorte qu'ils peuvent être raccordés rapidement à nos installations », s’est ravi Paul Welch (photo), le patron de SDX.

Grâce à cette opération, la société britannique devient l’acteur principal du marché de l’exploration dans le bassin du Gharb. Elle a déjà acquis une forte présence dans l’Est du pays.

Le portefeuille de SDX comprend six concessions entre l'Egypte et le Maroc. La compagnie compte exécuter un programme de 12 forages dans le royaume chérifien, qui devrait commencer au second semestre.

Olivier de Souza