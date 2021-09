Afrique du Sud : nouvelle mise à jour de Kinetiko sur le méthane de houille d’Amersfoort

(Agence Ecofin) - La société australienne d’exploration Kinetiko Energy avance sur le projet de développement de méthane de houille (CBM) d’Amersfoort en Afrique du Sud. Avec cette production le pays pourra compter sur une nouvelle source d’énergie fossile.

Le 11 septembre, Kinetiko a indiqué qu’elle mène actuellement des pourparlers avec des entreprises de forage en Afrique du Sud et au Botswana, afin d’entreprendre son prochain programme de forage des puits (KA-03PT7, KA-03PT8 et KA-03PT9) sur la licence d’exploration de méthane de houille (CBM) d’Amersfoort.

Les travaux préliminaires à la campagne ont démarré depuis quelques jours et on s’attend à ce que le coup d’envoi du programme soit donné au dernier trimestre de l’année. La société a assuré s’être en amont, déjà approvisionnée en tubages pour les trois sections et avoir passé un contrat avec un fournisseur de cimentation spécialisée pour garantir l’intégrité totale du programme. La zone de forage est située à 400 m d’un terminal gazier existant.

$KKO's Adam Sierakowski & @AndrewScottTV - neg's with drilling contractors advanced to undertake the 3-well drilling program at Amersfoort Project in South Africa > within 400m of proposed #gas collection terminal #access & #infrastructure #inplacehttps://t.co/4Wgbwgpz9L pic.twitter.com/l8HVcOKJob