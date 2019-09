ION Geophysical empoche un contrat de levées multiclients 2D qui couvrira les eaux angolaises et namibiennes

(Agence Ecofin) - L’opérateur de recherches géophysiques ION Geophysical va se lancer dans un nouveau programme multiclients 2D qui couvrira le bassin sous-exploré du Namibe et l’offshore sud de l’Angola. Le programme financé par l’industrie est dénommé NamibeSPAN et l’ensemble des données seront recueillies avec la technologie BasinSPAN.

Les travaux couvriront une superficie de 65 000 km2 et permettront d’obtenir une lecture plus approfondie des zones à fort potentiel abritant des découvertes et aussi de l’ensemble des trends pétroliers qui s’étendent dans la région.

Un communiqué d’ION indique que les travaux démarreront « sous peu » avec les premiers résultats disponibles pour le prochain cycle de licences de l’Angola, qui démarrera le mois prochain. Il s’agira du premier round de licences de l’Angola en huit ans.

Il faut dire que ce bassin suscite beaucoup d’intérêt de la part des entreprises d’exploration et de production à la recherche d’occasions d’investissement intéressantes dans les régions pionnières.

Depuis l’adoption, en 2018, d’une loi sur l’allégement des conditions fiscales dans le secteur pétrolier, l’Angola multiplie les efforts pour attirer les compagnies pétrolières dans l’exploration de son littoral. Pour cela, la fourniture de données fiables à l’industrie a été prévue pour jouer un rôle décisif dans l’intérêt des firmes exploratoires.

Olivier de Souza

