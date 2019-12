Égypte : la région de la Haute-Égypte fera l’objet d’une imagerie gravimétrique avec la plus haute résolution au monde

(Agence Ecofin) - En Égypte, les sociétés d’exploration TGS et AustinBridgeporth viennent de remporter les droits exclusifs d’acquisition de données gravimétriques dans la région de la Haute-Égypte, au sud du pays. Les données recueillies sur place seront les plus précises du monde dans ce domaine.

Le contrat a été attribué par la société publique Ganope et entre dans le cadre des efforts du gouvernement visant à mettre en valeur tous les bassins sous-explorés du pays.

Selon les termes de l’accord, le programme démarrera par un levé aérien multiclient, accompagné de données magnétiques et laser de type Lidar. Les travaux débuteront dans les prochains jours, avant la fin de l’année et se poursuivront sous la forme d’une acquisition pluriannuelle visant à couvrir à la fois l’Égypte onshore et offshore.

« Nous sommes heureux d’annoncer l’ajout de l’enquête onshore Egypt eFTG à la bibliothèque de données de TGS, renforçant ainsi notre position dans la région. Cet ensemble de données à haute résolution améliorera la compréhension géologique des différents types de zones dans cette région pionnière très prometteuse. Par ailleurs, il permettra à l’industrie d’avoir des informations essentielles sur le sous-sol avant les séries de licences prévues pour 2020 », a commenté Kristian Johansen (photo), PDG de TGS.

Olivier de Souza