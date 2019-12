Ghana : la découverte Afina-1x abrite 1,5 milliard de barils de pétrole et 0,7 milliard de pieds cubes de gaz (mise à jour)

(Agence Ecofin) - La société ghanéenne Springfield E & P vient de fournir une mise à jour de son programme d’exploration sur le bloc offshore WCTP 2. Selon les données mises à jour, le puits Afina-1x abrite 1,5 milliard de barils de pétrole et 700 millions de pieds cubes de gaz naturel. Selon les données initiales, la taille du gisement est de 1,2 milliard de barils.

Springfield a ajouté que le potentiel non découvert du périmètre a été estimé à plus de 3 milliards de barils de pétrole.

La découverte Afina1-x est considérée comme l’une des plus importantes de l’année en Afrique et surtout la plus grande du Ghana. La société n’a toujours pas livré d’informations sur le calendrier de développement du site.

Le bloc WCTP 2 couvre une superficie de 673 km2 et est situé dans le bassin Tano / Ouest, à une profondeur comprise entre 100 et 1 700 m.

Olivier de Souza

