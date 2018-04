Le Ghana lancera son premier cycle d’octroi de licences d’exploration pétrolière, au dernier trimestre de 2018

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le premier cycle d’octroi de licences pour l’exploration de pétrole et de gaz sera lancé au dernier trimestre de cette année et mettra en lumière six blocs offshore. C’est ce qu’a confié, mercredi, à la presse, Mohammed Amin Adam (photo), le ministre délégué à l’Energie du Ghana.

Le responsable a expliqué que les autorités locales en sont arrivés à cette décision, car plusieurs majors de l’industrie comme BP et Shell, ainsi que de nombreux producteurs indépendants ont affiché leur intérêt pressant pour l’acquisition de droits d’exploration, tant dans l’offshore que dans l’onshore.

« Nous leur avons demandé d'attendre notre premier appel d'offres qui est prévu pour le dernier trimestre de cette année », a-t-il expliqué, à cet effet.

Par ailleurs, il a été précisé que six nouveaux blocs seront ouverts au marché, l’année prochaine, dans le cadre d’un nouveau cycle d’octroi de licences d’exploration.

Avec actuellement près de 200 000 b/j, le Ghana veut devenir un important producteur de pétrole sur le continent, d’ici 2020. D’ailleurs, le boom pétrolier qu’il connait actuellement, apporte un nouveau souffle à l’économie qui a enregistré une croissance de 8,5% en 2017, la plus forte croissance en cinq ans.

Olivier de Souza