Sound Energy étend son portefeuille marocain avec l’acquisition de nouveaux permis d’exploration

(Agence Ecofin) - Lundi, le pétro-gazier britannique dont les activités sont centrées sur l’Afrique du Nord, a annoncé avoir acquis une nouvelle licence d’exploration dans la zone couverte par les permis d'exploration onshore de Sidi Moktar dans le bassin d'Essaouira, au centre du Maroc. C’est L'Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) qui lui a attribué le permis.

Le nouvel accord pétrolier couvre une superficie de 4 499 km2, et est désigné Sidi Moktar Onshore. Il comprend les sous-zones «Sidi Moktar I», «Sidi Moktar II» et «Sidi Moktar III», et est valable pour une durée de huit ans.

Sound Energy contrôlera 75% des parts sur Sidi Moktar Onshore ainsi que le statut d'opérateur, tandis que l’ONHYM en détiendra le reste.

« Sidi Moktar représente une deuxième étape passionnante pour notre portefeuille marocain, suite au succès de Sound Energy sur Tendrara. La Société poursuit activement son développement et reste engagée dans le développement et l'expansion de son portefeuille marocain.», a commenté James Parsons (photo), le patron de Sound Energy.

