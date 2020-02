Ghana : Aker Energy veut mieux comprendre la géologie du champ pétrolifère Pecan

(Agence Ecofin) - Au Ghana, le pétrolier norvégien Aker Energy a attribué au fournisseur de services Fugro, un contrat d’études géotechniques et géophysiques en relation avec le champ pétrolifère de Pecan, situé au large. Ces travaux permettront à l’opérateur d’obtenir des informations essentielles sur les fonds marins et les sous-fonds afin de faciliter la planification et la mise en place de l’infrastructure sous-marine de développement du périmètre.

L’exécution du contrat dont le montant n’a pas été divulgué, comprendra des travaux effectués à partir de deux navires de pointe pendant une période de 10 semaines à partir du mois de mars. Les navires peuvent opérer jusqu’à une profondeur de 3 000 m. Après cette étape, des travaux de laboratoire seront effectués ultérieurement.

« Ce projet s’appuiera sur la vaste expérience que nos navires et notre personnel ont acquise au Ghana et dans la région de l’Afrique de l’Ouest. Nous sommes impatients d’utiliser ces connaissances pour mener à bien une campagne sûre et réussie », a déclaré Jaco Stemmet, directeur de Fugro pour l’Afrique.

Afin de respecter les normes sur le contenu local en vigueur dans le pays, l’équipe locale de Fugro jouera un rôle clé dans le déroulement des activités. Entre autres, les matériaux nécessaires seront achetés localement si possible.

