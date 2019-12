Maroc : Predator Oil & Gas fournit une mise à jour de ses plans de forage sur les permis Guercif

(Agence Ecofin) - Lundi, la société pétrolière britannique Predator Oil & Gas a annoncé avoir signé avec la société canadienne Star Valley Drilling, un accord optionnel pour la mise à disposition d’une plateforme de forage, dans le cadre du développement des permis Guercif I, II, III et IV au Maroc.

L’accord concerne la plateforme 101 de la société. Le dispositif est en cours d’opération avec SDX Energy dans le bassin du Rharb à l’ouest du bassin de Guercif.

Selon les termes de l’accord, les deux parties ont jusqu’au 31 janvier 2020 pour trouver un accord définitif. L’accord optionnel prévoit aussi une date de mobilisation entre le 15 mars et le 30 avril 2020, sauf accord contraire convenu d’un commun accord.

Le programme de forages de Predator démarrera avec le puits Moulouya-1 et atteindra une profondeur de 2 000 m sous réserve de tous les consentements et approbations réglementaires. La mobilisation de l’appareil de forage et les opérations de forage devraient durer 30 jours.

La société a informé le marché que des mises à jour sur ce dossier seront publiées dans les prochaines semaines.

Predator s’est vu attribuer les permis Guercif I, II, III et IV qui s’étendent sur une superficie de 7 269 km², en novembre 2018. Elle possède le statut d’opérateur avec une participation de 75 %, tandis que la société publique des hydrocarbures (ONHYM) en détient le reste.

Olivier de Souza

