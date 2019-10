Ghana : Springfield E & P démarre son programme de forages dans le bloc West Cape Three Points 2

(Agence Ecofin) - Lundi, la société indépendante ghanéenne Springfield Exploration and Production a lancé le forage du puits Afina-1X, situé dans le bloc WCTP, en eaux profondes.

Les travaux ont commencé à 18h50 précise avec le navire de forage Stena Forth, l’une des plateformes les plus puissantes du monde.

Ils dureront 3 mois et devraient permettre de mettre la main sur d’importantes réserves de pétrole dans une région très peu explorée. Ils permettront également de tester le potentiel du Cénomanien à l’Est, qui offre déjà pas mal de ressources.

Après le forage de ce puits, la plateforme de forage ira à l’assaut du puits Oak-1X qui se trouve dans un champ où une découverte a déjà été faite.

En cas de succès, les nouvelles frontières pétrolières devraient attirer d’autres compagnies. L’ensemble du secteur a les yeux rivés sur ce programme qui permettra non seulement de révéler une entreprise locale, mais aussi d’aiguiser l’appétit des firmes étrangères pour les eaux ghanéennes.

Olivier de Souza

