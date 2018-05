Maroc : SDX annonce que le dernier puits de sa campagne de forage de 9 puits gaziers, est un succès

(Agence Ecofin) - Lundi, SDX Energy a annoncé que le forage du puits d’exploration LMS-1 sur le permis de Lalla Mimouna s’est couronné par la découverte d’un gisement de gaz naturel classique.

La plateforme de forage s’est déployée jusqu’à une profondeur de 1 158 mètres où elle visait un dépôt dans la séquence H-9 du Miocène. Le puits a rencontré 16,4 mètres de sable bitumineux avec une porosité moyenne de 32%. Et comme le précédent puits foré dans le cadre de la campagne, LNB-1, des indices de gaz plus lourds ont été observés indiquant la présence d'une roche source thermogénique plus profonde logée dans la structure.

Il faut souligner qu’il a également été remarqué la présence d’hydrocarbures liquides dans la section.

Ce puits qui est le neuvième de la campagne et qui représente la septième découverte gazière de SDX sur la campagne est désormais achevé en tant que producteur. Les tests auront lieu dans un mois.

Pour ce qui est de la plateforme de forage, elle sera démobilisée et retournée au contractant.

SDX Energy, société listée sur AIM a atteint son objectif grâce à cette campagne. Sans retournement majeur, ses réserves augmenteront de 100% et ses ventes dans le royaume chérifien, elles, connaitront bientôt une hausse d’au moins 50%.

Olivier de Souza