Guinée équatoriale : Kosmos Energy découvre du pétrole dans le bloc en mer S

(Agence Ecofin) - En Guinée équatoriale, le pétrolier américain Kosmos Energy a annoncé la découverte d’un important gisement d’or noir dans le bloc offshore S, à travers le puits d’exploration S-5. L’annonce a été confirmée par le ministre du pétrole, Gabriel Obiang Lima.

Le puits S-5 a été foré à une profondeur de 4 400 mètres et a permis d’entrer en contact avec un intervalle chargé d’huile de 39 mètres, dans un réservoir du Santonien. Des travaux sont en cours pour déterminer l'étendue de la découverte et le calendrier de la phase de développement, note la firme qui, en Mauritanie, vient de mettre la main sur le plus gros gisement de gaz naturel en eaux profondes de l’année.

S-5 est le premier puits d’une campagne de forages qui devrait se poursuivre jusqu’à l’année prochaine.

« Cette découverte confirme la validité de notre stratégie de remplacement des réserves pétrolières par l'exploration de bassins très prometteurs comme le Rio Muni », s’est-elle ravie.

Le pays fait actuellement face à une arrivée à maturité de ses plus importants gisements en production, ce qui a donné lieu à un recul de la production, ces dernières années. Le gouvernement s’est engagé à attirer des investisseurs pour renouveler les réserves et relancer la production. Un appel d’offres international a même été lancé, il y a quelques mois.

Le bloc S, au même titre que les blocs EG-21, EG-24 et W, est adjacent aux périmètres producteurs Ceiba et Okumé et tous appartiennent à la société. Kosmos est l’opérateur du site avec une participation de 40%. Ses autres partenaires sont Trident Energy (40%) et la société publique du pétrole de la Guinée équatoriale (20%).

Olivier de Souza

