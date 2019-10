Gabon : la dernière découverte de pétrole sur le permis Dussafu dépasse largement les attentes (Panoro Energy)

(Agence Ecofin) - Dans une mise à jour de ses activités publiée vendredi, la société norvégienne Panoro Energy a déclaré que les données d’analyses de la découverte Hibiscus Updip ont largement dépassé les attentes.

Les colonnes de pétrole découvertes sont d’excellente qualité et on estime les réserves récupérables dans la fourchette entre 40 et 50 millions de barils. Des travaux sont en cours pour relier cette découverte aux projets voisins Ruche et Ruche NE. Ensemble, ils produiront via le FPSO d’Adolo.

« Le succès de ce puits nous permet de réduire davantage les risques liés à la prospectivité de la formation Gamba dans la région d’Hibiscus, où nous voyons un potentiel additionnel important. Nous sommes extrêmement satisfaits du succès continu du forage à Dussafu », a commenté John Hamilton (photo), PDG de Panoro.

Il faut savoir que le puits a été foré à une profondeur verticale de 3 538 m, dans des profondeurs d’eau de 116 mètres. Entre le 30 août, date de la découverte et ce jour, une section latérale du puits a été forée jusqu’à une profondeur totale de 3 500 mètres et a entrecoupé une colonne de 26 mètres de pétrole dans la formation Gamba. Des études sont en cours pour analyser la découverte.

La campagne de forage de Panoro et de son partenaire BW va se poursuivre vers le champ Tortue pour y exécuter quatre forages.

Olivier de Souza

Lire aussi :

30/08/2019 - Gabon : Panoro Energy intercepte des hydrocarbures sur le puits Hibiscus Updip du permis Dussafu