(Agence Ecofin) - Le 31 août 2018, Panoro Energy a annoncé par la voix de son directeur général, John Hamilton, une découverte de pétrole dans le puits Ruche North East Marin-1 (DRNEM-1) dans le champ Dussafu Marin, au large du Gabon.

D’après le communiqué de la compagnie pétrolière norvégienne, le puits DRNEM-1 a été foré pour identifier des ressources pétrolières supplémentaires dans les formations pré-salifères de Gamba et Dentale dans la région du grand Ruche.

«Ces ressources pourraient être développées ensemble dans le futur avec les découvertes sur le terrain de Ruche réalisées par Panoro en 2011 et situées à 3 km au Sud-Ouest.», souligne John Hamilton.

Foré à l’aide de l’élévateur Borr Norve à une profondeur de 115 mètres, le puits DRNEM-1 atteint une profondeur de 3 400 mètres dans la formation Dentale. Après évaluation des grumes, assure le directeur général, en attendant une autre plus technique, «les données de pression et les échantillons de fluides indiquent qu'environ 15 mètres de pétrole de bonne qualité ont été trouvés dans la formation de Gamba et 25 mètres de pétrole ont été payés dans des réservoirs empilés dans la formation Dentale».

Pour Panoro Energy qui prévoit une mise à jour en septembre de cette évaluation technique, cette découverte à Dussafu est passionnante. Car dans ce champ, la compagnie depuis 2011, a eu un taux de réussite de forage important sur les neuf pénétrations en cours.

«Nous sommes heureux de ce résultat positif et nous passons maintenant au programme d'évaluation.», explique M. Hamilton

Par ailleurs, le FPSO BW Adolo, navire pétrolier de la compagnie, arrivé au Gabon il y a peu, est d’après la direction générale, maintenant connecté au système d'amarrage. Aussi annonce-t-il les premiers barils de pétrole pour fin septembre, début octobre de cette année.

