Côte d’Ivoire : Boney Fields enflamme le Palais des Congrès du Sofitel lors de « Abidjan Jazz by BICICI »

(BICICI ) - C’est désormais une tradition, bien inscrite dans le calendrier des aficionados, la BICICI donne rendez-vous chaque année à ses clients et partenaires, amoureux du jazz pour son festival « Abidjan Jazz by BICICI ».

Ce vendredi 26 avril, le palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire avait fait le plein pour recevoir la tête d’affiche : Boney FIELDS.

Le trompettiste américain et son band ont mis le feu pendant près de 2 heures sur la scène, on peut vraiment dire que « Chicago était bel et bien sur les bords de la lagune Ebrié ».

A la fin du concert, c’est l’ensemble de la salle qui s’est levé afin de se déhancher sur les mélodies de l’auteur de l’album « BUMP CITY ».

Le concert d’ouverture de « Abidjan Jazz by BICICI » a tenu toutes ses promesses, mêlant puissance et lumières et annonce de très belles choses pour les 2 prochaines dates à l’Institut Français : le vendredi 03 mai avec Laïka Fatien et le samedi 04 mai avec les Eléphanteaux du Jazz (Trinity, Assohoun et Soukeina Young).

Belle programmation d’un festival 2019 placé sous le signe de la diversité, des échanges culturels et de la mise en avant de jeunes talents nationaux.

Le festival Abidjan Jazz by BICICI est devenu une tradition du paysage culturel ivoirien depuis la première édition organisée en 2012 par la BICICI à l’occasion de son cinquantenaire.

Chaque année, une nouvelle édition est organisée par la BICICI avec la participation de plusieurs groupes de jazz de renommée internationale et des talents locaux. Le festival est un événement offert par la banque à ses clients et non clients, partenaires et amis, amateurs de jazz et férus d’art.

L’évènement s’inscrit dans la politique de mécénat de la banque. Il vise à réaffirmer sa position en tant que mécène des arts et de la culture en Côte d’Ivoire et à communier avec ses clients et non clients autour d’un moment de détente

Comme chaque année, la programmation 2019 a proposé un savant mélange de talents locaux et de sommités internationales, de jeunes pousses et de virtuoses chevronnés, d’hommes et de femmes spécialistes de leur art.