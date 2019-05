BGFIBank Congo sponsor de la course Ponton Color Run édition 2019

(BGFIBank) - BGFIBank Cong est partenaire et sponsor de la 4ème édition de la course Ponton Color Run, manifestation sportive de course à pied qui se tient à Pointe-Noire ce samedi 25 & dimanche 26 Mai 2019 à la côte sauvage.

La banque à une fois de plus réitéré son engagement manifesté dès la 1ere édition d’accompagner les organisateurs de cette grande rencontre sportive à travers le sponsoring et la prise en charge de la participation de ses agents et ses clients.

Ponton Color Run 2019 est un événement sportif fédérateur et multiculture qui rassemble quelques 2500 participants. Une opportunité commerciale pour BGFIBank Congo qui a proposé à cette occasion une grande animation sous stand pour la promotion de son produit phare BGFIMobile.