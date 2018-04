Airtel Madagascar : sponsor officiel du Best of Mage 4

(AIRTEL MADAGASCAR) - Un concert à guichets fermés pour le groupe Mage 4 ce dimanche 22 avril au Palais des Sports. Grâce à Airtel et Mass’in - sponsors de ce show spectaculaire – des milliers de fans de Mage 4 ont passé un après-midi inoubliable.

Engagé dans la promotion de la culture et de la musique, Airtel Madagascar a mis à la disposition des organisateurs les moyens de communication et sa technologie pour que l’événement soit bien relayé, afin que les fans puissent vivre ce spectacle hors du commun. « Notre engagement à valoriser la musique malgache dans sa diversité s’inscrit dans notre politique visant à accompagner les artistes talentueux comme Mage4. Tout a été mis en œuvre pour faire de ce spectacle un pur moment de bonheur pour les adeptes de la musique rock » a déclaré Maixent Bekangba, Directeur Général d’Airtel Madagascar.

A l’entrée, Airtel Madagascar a offert une SIM Airtel 4G aux premiers spectateurs arrivés sur place. Puis, juste avant le spectacle, les sponsors ont organisé une série d’animations dont une super tombola avec des lots exceptionnels comme des : ordinateur portable, console PS4, chèque de 500 000 Ar… Ces surprises ont encore fait monter d’un cran l’ambiance du public survolté.

En prélude du spectacle, « Ny tantaranay », la vidéo retraçant les 25 ans de scène du groupe a été projetée avant le début du spectacle pour plonger les inconditionnels du rock dans l’univers de ce groupe qui ne cesse d’enchanter le public depuis un quart de siècle avec ses textes romantiques exprimés dans un style hard rock.

Au cours des 5h de performances autant vocales que musicales, accompagnées par un show lumière et vidéo de grande qualité, le groupe a passé en revue le meilleur de son répertoire, avec les tubes d’hier et d’aujourd’hui, pour le grand bonheur des spectateurs.

Dynamique, respectueux et solidaire, Airtel a une fois de plus montrer son implication à accompagner la culture et les artistes malgaches.