Afrique : Cinewax lance le premier festival en ligne dédié au cinéma africain

(Agence Ecofin) - Le 15 novembre dernier, la plateforme Cinewax a lancé la première édition du Online African Film Festival (OAFF). L’évènement qui se termine le 15 décembre prochain, fera la promotion du cinéma africain en présentant sur Cinewax 30 films produits sur le continent ou par des réalisateurs issus de la diaspora.

Les films seront jugés par deux jurys composés de professionnels internationaux et issus des diasporas africaines. On y retrouve notamment la réalisatrice kenyane Wanuri Kahiu (photo) et l’acteur nigérian Richard Mofe Damijo.

Pour participer en tant que spectateur, il faut payer 8 euros qui donnent accès aux 30 films, 20 longs-métrages et 10 courts-métrages.

Toutes les productions prises en compte par le festival abordent le thème de l’africanité. Pour s’inscrire, il faut se rendre sur le site https://oaff.cinewax.org, et cliquer sur « je veux voir les films ». Les 30 films sont disponibles en français, en anglais et en espagnol.

Servan Ahougnon